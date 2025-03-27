CHP’de kritik karar! Olağanüstü Kurultay ve İmamoğlu’nun adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi, olağanüstü kurultay ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplandı. Yapılan oylamada, partinin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gitmesine ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP’de kritik karar! Olağanüstü Kurultay ve İmamoğlu’nun adaylığı onaylandı
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CHP Parti Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Parti yönetimi, sürecin değerlendirildiği toplantıda 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidilmesini kararlaştırdı.

CHP, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart Pazar günü parti içi ön seçim düzenlemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu seçimde parti üyelerinin tercihiyle aday olarak gösterildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçimde 1 milyon 653 bin 887 CHP üyesinin oy kullandığını açıkladı.

Mevcut durumda bir seçim kararı olmasa da CHP Parti Meclisi’nin bu onayı, Ekrem İmamoğlu’na yönelik parti içindeki siyasi desteği pekiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

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