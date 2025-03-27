CHP’li iki milletvekili hakkında "yolsuzluk" soruşturması! Dosyaları Ankara’ya sevk edildi

CHP’li iki milletvekili, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında incelemeye alındı. CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer hakkındaki dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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CHP’li iki milletvekili hakkında "yolsuzluk" soruşturması! Dosyaları Ankara’ya sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma, CHP’li iki milletvekilini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Özgür Karabat ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan evrak, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaların sevk edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iki ismin milletvekili olmaları nedeniyle soruşturmanın Ankara’da yürütüleceğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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