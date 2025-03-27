SGK’dan yeni düzenleme: 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, hastaların ilaçlara erişimini kolaylaştırmak ve alternatif tedavi seçeneklerini artırmak amacıyla geri ödeme listesi güncellendi. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmaları neticesinde, 8’i ithal, 10’u yerli üretim olmak üzere 18 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

Bu ilaçlar arasında, halk arasında "tavşan memesi" olarak bilinen bitkiden elde edilen ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ) ruhsatına sahip bir ilaç da yer alıyor. Bu ürün, kronik venöz yetmezliğe bağlı ödem ve semptomların tedavisinde hekim reçetesiyle kullanılabilecek. Ayrıca, özel beslenme gereksinimi olan hastalar için geliştirilen ve yine doktor reçetesiyle temin edilebilecek bir tıbbi gıda da listeye eklendi.

Kanser tedavisinde kullanılan 5 yeni ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Bu ilaçlardan 3’ü multiple myelom (kemik iliği kanseri), 1’i prostat kanseri ve 1’i cilt kanseri tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca, otizm ve Smith-Magenis Sendromu’nda kullanılan bir ilacın da geri ödeme listesine dahil edildiği belirtildi. Yeni listeye eklenen ilaçlar arasında şizofreni, böbrek hastalıkları, HIV ve Transtiretin Amiloidoz tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle bazı ilaçların geri ödeme kapsamına alınan endikasyonları genişletildi. Bu kapsamda, bir ilacın kardiyojenik şok tedavisinde geri ödenmesine karar verildi. Ayrıca, listede daha önce yer alan bir ilacın kullanım şartları değiştirilerek, 18 yaş ve üzeri atopik dermatit hastalarının kullanımına sunuldu.

Aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların kapsamı genişletildi. Buna göre:

Tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, bazı cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler belirli sürelerle raporsuz olarak reçete edilebilecek.

Kan sulandırıcılar, çölyak hastalarının tükettiği mama ve gıdalar, alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ve lipid düşürücü ilaçların rapor yenilemeleri, aile hekimleri tarafından yapılabilecek.

Çölyak hastaları için özel formüllü un ve unlu mamullerin ikinci ve sonraki raporları aile hekimliği uzmanları tarafından düzenlenebilecek.

Ketokonazol içeren şampuanlar, bazı antibiyotik kombinasyonları ve anjiyotensin reseptör blokerleri gibi ilaçlar, belirli sürelerde aile hekimleri tarafından reçetelenebilecek.

sağlık uygulama tebliği’nde yeni değişiklikler

Yeni düzenlemeyle, bazı tebliğ maddelerinde yer alan ifadeler güncellendi. Örneğin, “üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri” ifadesi, “üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları” olarak değiştirildi.

Ayrıca, tofacitinib ve upadacitinib gibi ilaçları reçete edebilecek branşlara immünoloji ve alerji branşları eklendi. Faktör ilaçlarının rapor süreleri esnetilerek, kullanım sürecinde esneklik sağlandı. Bunun yanı sıra, bazı parenteral demir preparatlarını reçete edebilecek branşlara anestezi ve reanimasyon branşı dahil edildi.