Bayramda sağlıklı beslenme rehberi: Sindirim sorunlarına dikkat!

Sindirim sistemi problemleri, kan şekerinde ani dalgalanmalar ve halsizlik, sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Ramazan sonrası beslenme düzenine sağlıklı bir geçiş yapmak için güne dengeli bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Beslenme uzmanları, yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmekler ve bol yeşillik içeren klasik bir Türk kahvaltısının en doğru tercih olduğunu vurguluyor.

Bayram sofralarında ikramların bol ve çeşitli olması nedeniyle aşırıya kaçmamak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü yapılması gerektiğini belirterek, özellikle şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlıların veya meyve ve kuru meyvelerin daha sağlıklı alternatifler sunduğunu söylüyor. Bununla birlikte, bayram süresince yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, günlük en az 2-2.5 litre su içilmesini öneriyorlar.

Şeker hastalarının tatlı tüketimini en aza indirmesi, hatta mümkünse tatlıdan tamamen kaçınması öneriliyor. Alternatif olarak meyve ve kuru meyve tercih edilebilir. Tansiyon hastalarının ise aşırı tuzlu gıdalardan uzak durması ve tuz tüketimine dikkat etmesi gerekiyor.

Beslenme Uzmanı Merve Akmaz, bayramda sindirimi rahatlatmak ve alınan kaloriyi dengelemek için yürüyüş yapmanın faydalı olacağını belirtiyor. Bayramda fiziksel olarak aktif olmak, özellikle aileyle birlikte yapılacak yürüyüşlerle hem sindirim sistemini destekleyebilir hem de bayram keyfine hareket katabilir.