CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP’den ihracının ardından açıklama yapan Gürsel Tekin, ömrünü verdiği partiden suça bulaşmış kişilerin çıkarları doğrultusunda ihraç edildiğini ifade etti. Tekin, şu sözlerle kararı eleştirdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.”

“BUGÜN BİZİ İHRAÇ EDENLER KENDİ VİCDANLARINI İHRAÇ ETTİ”

Açıklamasında CHP’nin köklü geçmişine vurgu yapan Tekin, kararı kabul etmediğini belirterek şunları söyledi: “Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek.”

Tekin, açıklamasının sonunda mücadelesini sürdüreceğini vurguladı: “Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır.”

