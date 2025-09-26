Bağcılar’da kan donduran cinayet: Eşini ve oğlunu öldürüp gömen babaya verilen ceza belli oldu

Boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir (45) ve oğlu Tarık Bedir’i (26) silahla öldürdükten sonra cesetleri parçalara ayıran ve Suriye uyruklu iki kişiyle birlikte çuvallara doldurarak Kırklareli’ne götüren Cengiz Bedir’in yargılandığı dava Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Cengiz Bedir ile tarafların avukatları katıldı. Sanığa yardım ettiği iddiasıyla yargılanan iki kişi ise duruşmada yer almadı.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETMİŞTİ

Önceki celsede mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Cengiz Bedir’in ‘eşe karşı tasarlayarak öldürme’ ve ‘altsoya karşı kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık Bedir ise son sözünde, “Yaşanan olaydan önce herkes gibi normal bir insandım. Bu olay herkesin başına gelebilir. Eşim ile oğlum beni öldürmek istedi. Ben çok pişman oldum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Cengiz Bedir’i hem eşini tasarlayarak öldürmekten hem de oğlunu kasten öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEKİ ÇARPICI DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Zeynep Bedir ve oğlu Ömer Faruk Bedir ‘maktul’, sanık Cengiz Bedir ve iki kişi ise ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

İddianamede, aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle Zeynep Bedir’in altı ay önce evi terk ettiği, Cengiz Bedir’in eşini aldattığından şüphelenerek boşanma davası açtığı ve eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı aktarıldı. Olay günü maktullerin yakınlarının eve gelmesi üzerine kimseyi bulamayan aile polise haber verdi.

Soruşturma kapsamında Cengiz Bedir’in evinden 4 çuvalı Suriye uyruklu Muhammed Nureddin Sarraç ve Subhı Muqresh’in yardımıyla arabaya taşıdığı, kameralara yakalanmamak için binadan arka pencereden çıktığı belirlendi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada tuvalette kan izi taşıdığı düşünülen fırça buldu. Bedir’in aracı Kırklareli’nde tespit edilirken, içinde bakımı yeni yapılmış tabanca ve çamurlu ayakkabılar bulundu.

Köyde yapılan kazılarda Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk’un başları kesilmiş, parçalanmış halde cesetlerine ulaşıldı. Başların ise karşı tarlada gömülü olduğu ortaya çıktı.