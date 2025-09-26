İBB Başkanvekili Nuri Aslan şüpheli sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yaşanan gerginliğin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

26 Mayıs günü belediyelere yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunu takip etmek üzere adliyede bulunan Nuri Aslan, tutuklamaya sevk edilen kişilere destek vermek amacıyla hakimliklerin önüne gitmek istedi. Ancak güvenlik görevlileri buna izin vermedi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, güvenlik bariyerini geçemeyen Aslan, tepki gösterdi ve kısa süreli bir gerginlik yaşandı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.

“İYİ BİR YÖNETİCİ ÇALIŞANININ SÜRECİNİ TAKİP EDER”

Nuri Aslan’ın "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan soruşturma başlatıldı.

Başkanvekili Aslan, 24 Eylül’de Özel Suçlar Soruşturma Bürosuna giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde adliyeye, kurum çalışanlarının durumunu takip etmek için gittiğini vurgulayan Aslan şu ifadeleri kullandı: "İyi bir kamu yöneticisinin çalışanlarının uğradığı iddiaları ve hukuki süreci takip etmesi en doğal görevidir. Akşamın o saatine dair kurum çalışanlarımız hakkında bilgi almaya çalışmam bir kamu yöneticisi olarak sorumluluk ve erdem göstergesidir."

Nuri Aslan, gündem olan sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek şunları söyledi: "Adliyede güvenlik görevlileriyle kısa süreli sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir güvenliğe yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır."

Sözlerinin bir suç teşkil etmediğini ve olayla illiyet bağı bulunmadığını savunan Aslan, "Üzerime atılı ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Amacım, yalnızca kamu görevimi yerine getirmek ve belediye çalışanlarının yargılama sürecini takip etmekti" dedi.

