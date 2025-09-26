Trafikte dehşet: Servis şoföründen sürücüye 'nefesini keserim' tehdidi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte yaşanan tartışma korku dolu anlara sahne oldu. Servis şoförü, önünü kestiği sürücüyü "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" sözleriyle tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trafikte dehşet: Servis şoföründen sürücüye 'nefesini keserim' tehdidi
Yayınlanma:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, olayın sosyal medyada “Yol kesen servis şoförü” başlığıyla paylaşılmasının ardından harekete geçti. Görüntülerde servis aracının bir hafif ticari aracın önünü kestiği ve şoförün tehditler savurduğu görüldü.

Yapılan açıklamada, ekiplerin kimliği tespit edilen sürücü hakkında işlem başlattığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25 Eylül'de olaya karışan servis şöförü tespit edilerek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca trafik yönünden kusurlu eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır."

Otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, servis şoförünün aracın önünü kestikten sonra, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit ettiği net şekilde duyuluyor.

Aylık taksitler dudak uçuklattı! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda ne kadar ödeniyor?Aylık taksitler dudak uçuklattı! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda ne kadar ödeniyor?Ekonomi
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildiGürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!