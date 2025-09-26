Trafikte dehşet: Servis şoföründen sürücüye 'nefesini keserim' tehdidi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, olayın sosyal medyada “Yol kesen servis şoförü” başlığıyla paylaşılmasının ardından harekete geçti. Görüntülerde servis aracının bir hafif ticari aracın önünü kestiği ve şoförün tehditler savurduğu görüldü.

Yapılan açıklamada, ekiplerin kimliği tespit edilen sürücü hakkında işlem başlattığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25 Eylül'de olaya karışan servis şöförü tespit edilerek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca trafik yönünden kusurlu eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır."

Otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, servis şoförünün aracın önünü kestikten sonra, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit ettiği net şekilde duyuluyor.