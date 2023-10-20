CHP'li Belediye Nurculara Kucak Açtı! Vatan Partisi Tepki Gösterdi

CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin Yeni Asya grubuna “Risale-i Nur Kongresi” için salonu tahsis etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Yenimahalle Belediyesinin kararına eleştiren Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ise kararının CHP’nin çizgisini yansıttığına dikkat çekti.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’de Nurculara salon tahsis etti. Belediyeye ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kongrenin başlığı ise “Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” olacak.

Vatan Partisi Tepki Gösterdi

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan CHP’li Yenimahalle Belediyesini eleştirdi. Reyhan, salon tahsisinin CHP’nin siyasi çizgisi ile örtüştüğüne dikkat çekti. Reyhan şunları ifade etti:

- Yenimahalle belediyesinin nurculara saidi nursi kongresi için salon vermesi şaşırtmadı bizi son dönemlerde biz ücreti karşılığında bile istediğimizde alamıyorduk. Bu kapsamda CHP siyasi çizgisi belli oluyor. Cumhuriyetin 100. Yılında cumhuriyet karşıtı olduğu bilinen Saidi Nursiye kongre düzenletiyorlar. Sayın mansur yavaş seçildiğinden beri çok sayıda Süleymancılar belediyelere kayıt edildi. 
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Said Nursi # chp # nazım hikmet
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