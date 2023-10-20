CHP'li Belediye Nurculara Kucak Açtı! Vatan Partisi Tepki Gösterdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’de Nurculara salon tahsis etti. Belediyeye ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kongrenin başlığı ise “Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” olacak.

Vatan Partisi Tepki Gösterdi

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan CHP’li Yenimahalle Belediyesini eleştirdi. Reyhan, salon tahsisinin CHP’nin siyasi çizgisi ile örtüştüğüne dikkat çekti. Reyhan şunları ifade etti: