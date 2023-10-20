Doğu Perinçek Filistin Savaşının Önemini Anlattı! "ABD ve İsrail Türkiye'yi Tehdit Ediyor"

"Türkiye NATO'dan neden çıkmalı" sorusunu, işte böyle yanıtladı. Tehditler karşısında, Türkiye'nin atması gereken adımlar anlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Türkiye’nin NATO’dan çıkışının Filistin direnişinde ve bölgede yaratacağı etkiye dikkat çekti.

Filistin savaşında Türkiye'nin de yer aldığını belirten Perinçek, ABD ve İsrail'in ortak düşman olduğunu söyledi. Perinçek, Türkiye'nin Filistin meselesinde atması gereken adımları tek tek sıraladı. Yükselen bir Asya uygarlığının olduğunun belirten Doğu Perinçek, Amerikan emperyalizminin bölgede çöküş sürecinde olduğunu söyledi.