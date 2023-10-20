CHP'li Belediyeden Cumhuriyet'in 100. Yılında Skandal Etkinlik

Ankara'daki CHP'li Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında tepki çeken bir etkinliğe imza atıyor. CHP'li belediye, Nurcu Yeni Asya grubuna Said-i Nursi etkinliği yaptırıyor.

"16. Risale-i Nur Kongresi - 100. Yılında; Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi" isimli kongrenin 22 Ekim Pazar günü saat 13.00-17.00 arasında Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği açıklandı. Yeni Asya grubunun düzenleyeceği etkinlikte Ahmet Dursun moderatörlüğünde panelistlerin Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Yeni Asya GYY Kazım Güleçyüz olacağı duyuruldu.

Skandal Etkinliğe Vatan Partisi'nden Tepki Geldi!

CHP'li belediyenin skandal etkinliğine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu organizasyona tepki gösteren Utku Reyhan şu ifadeleri kullandı:

- CHP'li Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Nurcu Yeni Asya grubuna Said-i Nursi etkinliği yaptırıyor. Yüzüncü yılda "Risale-i Nur Kongresi" topluyorlar. Rezalete bakın hele. Hoş CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerine de Süleymancılar dolduruldu.