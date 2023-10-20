PTT'den Anlamlı Posta Pulu

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla PTT AŞ'den anlamlı bir adım geldi. PTT, "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu resmi posta pulunu tedavüle sundu. 87 liradan satılan posta pulu, PTT iş yerlerinden, kuruma ait www.filateli.gov.tr internet adresinden ve filateli cep uygulamasından alınabiliyor.

Öte yandan, PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi" düzenleniyor. Sergi, bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu’ndaki sergi, 30 Ekim'e kadar açık olacak.

Ayrıca, mesai saatleri içinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi 20-30.10.2023 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak. Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 30 lira karşılığı sergi alanında, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.