CHP'li Belediyeden LGBT'ye 60 Milyon TL! Vatan Partisi Tunç Soyer'in Skandal Bütçe Teklifini Ortaya Çıkardı

Vatan Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024’te LGBT için ayırdığı bütçeyi ortaya çıkardı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, CHP’li belediyenin LGBT için harcayacağı 60 milyon liralık kaynağın ayrıntılarını Ulusal Kanal’a anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in LGBT’lilerin emrinde olduğunu açıkladığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’ne 19 milyon 183 bin lira, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na da 40 milyon 808 bin lira ayrılması önerildi.

Bolluk, LGBT için ayrılan 60 milyon lira ile 3 yıldır yapılamayan operası binasının tamamlanacağını söyledi.

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, LGBT’ye verilen kaynakları uyuşturucu ile mücadeleye aktaracaklarını belirtti.