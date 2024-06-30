CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı

İddiaya göre, M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesi'nin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine çıkan tartışmada firma yetkilileri, Başkan Dönmez'e saldırdı; arbede yaşandı. Sesleri duyarak içeri giren Başkan Dönmez'in koruması R.G. ve şoförü M.O.A., firma yetkilileri M.U ve H.D.'yi makam odasından çıkardı. M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet sonrası Başkan Dönmez, şoförü M.O.A. ve koruması R.G. gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKAN TUTUKLANDI

Başkan Dönmez'in, ilk ifadesinde, sözleşmesi feshedilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini söylediği öğrenildi.

Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek M.U. ve H.D.'den şikayetçi olan Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.