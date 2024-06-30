İzmir'de tüp patlaması: Ölü ve yaralılar var

Sanayi tipi bir tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama sonucunda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi de yaralandı. Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen bu patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 63 kişinin yaralandığı öğrenildi.