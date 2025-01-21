CHP’li Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı

Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi ve CHP üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğindeki açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP’li Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Üreten'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına benzer bir şekilde sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ifade edildi. Bu gelişme, başlatılan soruşturma çerçevesinde meydana geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler sarf etmesinin ardından, benzer açıklamaları sosyal medya ve diğer platformlarda paylaşan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alınmıştır."

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