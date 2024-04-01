CHP'nin PKK uzantısı DEM Parti ile ittifakı

Yerel seçimlerde CHP'nin sarıldığı DEM Parti bazı il ve ilçelerde aday çıkarmadı. İstanbul, Manisa ve Mersin'in ilçelerinde PKK'nın uzantısı, CHP'yi destekledi.

DEM Parti'nin aday çıkarmadığı Esenyurt'ta CHP'nin aday olarak gösterdiği Ahmet Özer 2015 seçimlerinde HDP'den Van Milletvekili adayı olmuştu. Seçim kutlamalarında DEM Partililer Öcalan lehine slogan attı.

İttifak itirafı DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'tan geldi. Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın, aldığı oylar onun değil." dedi.

DEM Parti, Manisa'da Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde adaylarını çekmiş CHP'yi destekleyeceklerini duyurmuştu. 2 ilçe AK Parti'den CHP'ye geçti.

İttifak noktalarından biri de Mersin merkez, Tarsus ve Akdeniz ilçeleri oldu. 2019 seçimlerinde Mersin'de yüzde 45 oranında oy alan CHP ittifakla birlikte oy oranı 2024'te yüzde 59'a yükseltti. Tarsus'ta yüzde 48 oranındaki oy bu seçimlerde yüzde 46'da kaldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye yönetimi değişti. Yüzde 36'lık oyla Kandil'in uzantısı DEM parti seçimi önde bitirdi. Toroslar ilçesinde de CHP ittifak sayesinde yüzde 47 oranında oy aldı. Belediye 2019 seçimlerde MHP'deydi.