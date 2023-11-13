CHP'ye Göre Savaşın Sorumlusu Filistin

Yücel, Can Atalay kararıyla ilgili olarak da Anayasa Mahkemesi'ne tam destek mesajı verdi. Öte yandan toplantıda vaadler de havada uçuştu.Benzer durum kurultayda da vardı.Kurultayda şerefi üzerine ‘ön seçim’ yapacağının sözünü veren Özel, ‘vakit yok’ gerekçesi ile ön seçim yapılmayacağını ilan etti.



CHP, Özgür Özel'in genel başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını yaptı.CHP sözcülüğüne getirilen Deniz Yücel, ilk MYK’nın ardından basın toplantısı düzenledi.



Yücel, işgalci İsrail’in yıllardır Filistin’e uyguladığı şiddeti görmezden gelerek, savaşı Hamas’ın başlattığını öne sürdü.



Yücel, Türkiye'nin bölge ülkeleri ile yakınlaşmasını da eleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine tepki gösterdi.





- Dün "darbeci" dediği Sisi ile bugün görüşen Erdoğan, dün “Katil” dediği Esad’la aynı aile fotoğrafında yer alıyor. 2019’da “Binali’ye mi oy vereceksiniz Sisi’ye mi ?” diyerek meydan meydan dolaşan Erdoğan’ın kime oy verdiğini Riyad’taki fotoğraftan öğrenmiş olduk.



Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası Yargıtay'ın aldığı tavır da CHP'nin hedefindeydi... Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin Anayasa Mahkemesine tam desteğini açıkladı.

- Hatay Milletvekili Can Atalay'ın “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “Kişi hürriyeti ve güvenliği” hakları ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin kararı Anayasaya uygundur.

Toplantıda vaadler de havada uçuştu.



Ancak CHP vaadler konusunda ilk adımda sınıfta kaldı. Özgür Özel, kurultayda namusu ve şerefi üzerine ‘ön seçim’ yapacağının sözünü vermişti. Ancak, genel başkan olarak yaptığı ilk açıklamada, 'vakit yok' diyerek 'ön seçimin' yapılmayacağını duyurdu.