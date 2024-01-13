CIA'nın has adamı Mehmet Eymür vefat etti

Eski MİT Kontr-Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.



Türkiye'nin karanlık isimlerinden olan Eymür, CIA ve MOSSAD bağlantılarıyla kurduğu tezgahlarla tanınıyor. 80 yaşında hayata veda eden Eymür, ömrünü Amerikan devletinin çıkarlarına adadı. Ziverbey Köşkü'nde devrimci liderlerin Süper NATO işkence hanelerinde de görev aldı.



Mahir Çayan ve arkadaşlarının 1972'de öldürüldüğü Kızıldere'de de başrolde Eymür vardı. 1973'te Aydınlık hareketi önderlerini MOSSAD'a bildirmiş ve Nahr- El Bared Filistin kampının basılmasını sağlamıştı. O kampta Doğu Perinçek'in 9 arkadaşı şehit olmuştu.



Eymür, Amerika'nın yeşil kuşak projesinin Türkiye'deki görevlisiydi. Kaos, cinayetler, toplu katliamlarla Türkiye'nin NATO sistemine bağlanması süreci örgütledi.



Her dönem Türkiye faaliyetlerinde baş düşman olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Aydınlık Hareketini gördü. Aydınlık'ın 1988'de Mehmet Eymür'ün yazdığı 1. MİT Raporu'nu ortaya çıkarınca Mehmet Eymür MİT'ten kovuldu.



CIA ve MOSSAD'ın sayesinden tekrar MİT'e döndü. Kontterör Dairesi'nin başına geçirildi. Vatan Partisi Lideri Perinçek'in ortaya çıkardığı Çiller Özel Örgütünün beyin takımındandı Mehmet Eymür. Susurluk kazası, cinayetler, Başbakan Mesut Yılmaz'ın Macaristan'da yumruklanması gibi peş peşe olaylar yaşandı. Aydınlık 1996'da da 2. MİT Raporu'nun yayımladı. Eymür yine MİT'ten kovuldu. ABD'ye yerleşti. Ancak faaliyetlerini kesmedi.



Mehmet Eymür MİT'e ikinci kez döndüğünde de Fethullahçılarla yakın mesai yapmıştı. 28 Şubat döneminden bu yana FETÖ ile birlikte Ergenekon tertibini organize ettiler. Bunun için ABD'den Türkiye'ye döndü. Fethullahçı savcı Zekeriya Öz'lerle birlikte çalıştı.



Her eylemi ile Türkiye'nin ABD denetiminden çıkmasını önlemeye çalıştı Mehmet Eymür. Ancak başarılı olamadı. Buncan kanlı eyleme rağmen 2014'te Silivri duvarlarının yıkılmasıyla Türkiye'de yeni bir çağ başladı. Amerikan en önemli örgütleri

PKK ve FETÖ ezildi. NATO generalleri hapishanelere girdi. Devlet içindeki FETÖ temizliği ile örgüt büyük pasivize edildi. Yurt içindeki PKK'nın silahlı unsurları temizlendi.



Türkiye, Amerika ve NATO'dan zincirlerini kırarak kurulan yeni dünyada saygın konumuna yerleşiyor.