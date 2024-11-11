Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

4 binden fazla kişinin mağdur olarak yer aldığı Çiftlik Bank ana davası 3 Şubat'a ertelendi.

Mert Sagit Mert Sagit
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme
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Çiftlik Bank davasının görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkların savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.

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