Cihat Yaycı: "FETÖ ile mücadelenin ismi Aziz Yıldırım’ı desteklemekten onur duyuyorum"

Fenerbahçe başkanlık seçimi gündemde yerini korurken Tümamiral Cihat Yaycı "Başkanım Sayın Aziz Yıldırım’ı ziyaret etmekten ve Fenerbahçe Başkanlığı yarışında kendilerini desteklemekten büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cihat Yaycı: "FETÖ ile mücadelenin ismi Aziz Yıldırım’ı desteklemekten onur duyuyorum"
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Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi gündemde yer almaya devam ediyor.  Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı konuya ilişkin açıklama yaptı. Yaycı: "Başkanım Sayın Aziz Yıldırım’ı ziyaret etmekten ve Fenerbahçe Başkanlığı yarışında kendilerini desteklemekten büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

 - Mavi Vatan Doktrinin Yazarı, Mavi Vatan Haritasının Çizeri, FETÖMETRE’nin oluşturucusu ve Fenerbahçe Kongre üyesi olarak; FETÖ ile mücadelenin efsane ismi, Atatürkçü, Vatanperver Çok Kıymetli Başkanım Sayın Aziz Yıldırım’ı ziyaret etmekten ve Fenerbahçe Başkanlığı yarışında kendilerini desteklemekten büyük onur duyuyorum. Kendilerine seçimlerde başarılar diliyorum. Seçimlerin Fenerbahçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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# fenerbahçe # Cihat Yaycı # aziz yıldırım
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