Cihat Yaycı İsrail'in Gazze Saldırılarını Değerlendirdi! "Hedef Çok Net Bir Şekilde Türkiye"

Müstafi Tümamiral ve Türk DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Ulusal'da Gece Hattı'nda İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yaycı, İsrail'in saldırılarında hedefin Türkiye olduğunu belirtti. Blinken'ın Türkiye ziyaretinin de önemli olduğunu aktaran Yaycı, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye gelmesi hayra alamet değildir." ifadelerini kullandı.

Hedefin Türkiye Olduğunun Beş Somut İşareti

Yaycı, hedefin Türkiye olduğunun 5 önemli işareti olduğunu aktardı. Yaycı, 1 Ekim'de PKK/YPG'ye yapılan operasyonlar sırasında Türkiye'nin bir sene sonra ilk defa Suriye hava sahasına girdiğini hatırlattı. Yaycı, "Suriye hava sahasında SİHA'mız Amerika Birleşik Devletleri tarafından bilerek isteyerek düşürülmüş olmasıdır" ifadeleriyle hedefin Türkiye olduğunun ilk işaretinin bu gelişme olduğunu belirtti. Yaycı, sözlerine şu şekilde devam etti:

- Amerika tarafının açıklanmasıdır bu, NATO tarihinde bir ilktir, NATO üyesi bir devlet başka bir NATO üyesi devletin hava vasıtası bilerek isteyerek kasten düşürüyor. Bunu da "kasten yaptım" diyor ve bir "daha da buraya girme" diyor. "PKK/YPG'nin yanından ayrılmam" diyor.

Yaycı, ikinci işaretin, Doğu Akdeniz'de Sevilla Üniversitesi'nin haritası çizgisinde ABD uçak gemisinin durması ve buradan Yunanistan'ı desteklemesi olduğunu belirtti. Yaycı şunları söyledi:

- İkinci mesaj, ABD'nin uçak gemisinin Doğu Akdeniz'de, Sevilla Üniversitesi haritası çizgisinde durarak Yunanistan'ı desteklemesiyle, bizi tehdit etmesiyle, -üstelik uçak gemisinin durduğu yer Abdülhamit Hanın sondaj gemisinin orada bölgede- iki aydır sondaj yapan Abdülhamit Hanın sondaj gemisinin yanında durmasıyla ortaya çıkmıştır. İkinci işarettir bu. Deniz Kuvvetleri diplomasisi denir buna gambot diplomasisi denir. Dışişleri bazen mesaj göndermek için gemileri kullanırlar. Barış döneminde işte böyle kullanılır. Bu da onun bir örneğidir.

Yaycı, üçüncü işaretin ABD'nin Türkiye'yi Suriye'de potansiyel tehdit oluşturduğunu ifade etmesi olduğunu aktardı. Yaycı, ABD Başkanı Biden'ın ifadelerini okuduktan sonra şöyle devam etti:

Altı çizilecek husus şudur; "Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir" demektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmak için Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bir takım faaliyetler icra etmesi lazım ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye komşu olması lazım ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de kurulu olması lazım. Çünkü Suriye'deki faaliyetlerinden bahsediyor ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hatırı sayılır bir nüfusunun resmi olarak Suriye'de yaşıyor olması lazım. Bunların hiçbir tanesi yok. Ne demek Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmektedir? Tehdit oluşturmaktadır ne demek? Hem olağanüstü hem olağan dışı diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir NATO üyesi Devleti bir tehdit olarak nitelediği vaki değildir. Hele hele olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit olarak nitelemesi zaten tarihte yoktur. Evet bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit olarak nitelediği devletlerin başına ne gelmiş? Irak, Suriye, Libya, Mısır, Afganistan, Güney Amerika'da çeşitli devletler, Venezuella şunlar bunlar, Haiti... Demek ki Türkiye'nin başına da böyle bir çorap örmek istiyorlar ve bütün mesele Aslında 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den arındıkça güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı üç harekat bütün projeyi bozan. Akdeniz'e çıkışı olan kukla bir İsrail devleti kurulmasını, daha doğrusu oraya Pkkistan, Ypgistan adı altında kukla bir devlet kurulmasını önlemiştir Türkiye, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri üç harekatla... Şimdi bunlar Tabii hesaplarını bozan hareketlerdir. O yüzden bunları yapıyorlar ve bize müsaade edeceksin İsrail komşun olacak diyor. Evet güneyden İsrail'in PKK/YPG ile birleşmesi işgale gelmesi ve dikkat ederseniz bundan bu olayın hemen öncesinde, bir ay öncesinde Deyrizor'un güneyine PKK/YPG'ye in diye bir emir verdi. İsrail'e doğru yaklaş diye. Arap aşiretleri le savaşa tutuştular. Bunlar 4 mesaj Amerika Birleşik Devletleri'nin bir NATO üyesi devlet olarak bölgede bulunan tek NATO üyesi devlet olmasına rağmen bugüne kadar telefonla dahi muhatap almadılar.

Yaycı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: