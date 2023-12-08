Cihat Yaycı Libya Anlaşmasına Dikkat Çekti! "Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Hiçbir Hakkı Yok"

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini Ulusal'da Serkan Aksarı'nın sunduğu Gece Hattı programında değerlendirdi. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, önemli sorular dile getirdi.

Cihat Yaycı'dan Yunanistan Ziyaretiyle İlgili Can Alıcı Sorular

"Yunanistan'a yapılan ziyaretten nasıl bir sonuç alınmıştır merak ediyorum" diyen Yaycı, şu soruları sordu:

- Yunanistan silahlandırdığı, askerileştirdiği, gayri askeri statüdeki adalardaki silahlarını ve askerlerini çekmeye mi karar vermiştir? Ya da daha 21 Kasım 2023'de Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın 'Zürafa Adası bizimdir' sözünü hatırlarsak, 'Zürafa Adası Türkiye'nin' mi demiştir? Geri mi almıştır sözünü? Bu görüşmeden 12 gün önce Yunanistan Dışişleri Bakanı bir gazeteye yazdığı yazıda 'Kıta sahanlığı dışında hiçbir konuyu görüşmeyeceğiz' derken, egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık, kayalıklardan, sahiplendiği adalardan çekilmeyi mi taahhüt etmiştir? Doğu Akdeniz'de Türk haklarına saygı duyacaklarını mı beyan etmiştir? Ya da kara suları 6 mil iken hava sahasını 10 mil olarak uygulayan Yunanistan, 'Bundan sonra uluslararası hukuka göre eşi benzeri olmayan bir uygulama yapıyordum. Kara sularının ötesinde hava sahası uygulaması yapıyordum. Şimdi bunları geri çekiyorum' mu diyecek? Ama anladığım kadarıyla bunların hiç bir tanesi olmuyor. Kıbrıs'ta acaba 'Türkler ve Rumlar eşit statüdedir' mi demiştir? Ya da 'Batı Trakya'da Lozan Anlaşması'nın hükümlerine uyacağım. Bugüne kadar AİHM'in benim zulmettiğim Batı Trakya Türklerine karşı beni tenkit eden kararları uygulayacağım' mı demiştir? Soruyorum bunlardan hangisini demiştir? 'Ekümenik Patrik demekten vazgeçeceğim' mi demiştir?

"Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Hiçbir Hakkı Yok"

Yaycı, Yunanistan'ın takım ada devleti olmadığını, Doğu Akdeniz'de bir hakkı olmadığını vurguladı. Yaycı, şu ifadeleri kullandı:

- Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile bizim paylaşım yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Deniz hukuku uzmanı olarak söylüyorum, Yunanistan bir takım ada devleti değildir ki Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bir hakkı olsun. Yunanistan ana karası Doğu Akdeniz'de paylaşım yapılabilecek mesafede değildir. Çok geridedir. Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de pay vermeyi kabul etmek demek gerçekten kabul edilemez bir şeydir. Soruyorum, 'Adalar Denizi'nde it dalaşı yapılmayacak' derken acaba bizim uçaklarımız Yunanistan'ın uyguladığı 10 mil hava sahasına mı girmeyeceklerdir? Bu konuların açıklanması lazım.

"Yunanistan Doğu Akdeniz'den Pay Almışsa Türkiye-Libya Anlaşması Çöpe Gidecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep etmesi halinde kendisinin konuyu Cumhurbaşkanı'na açıklayabileceğini ifade eden Yaycı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım yapabiliriz... Yani Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı olabilir. Kim bunu sayın Cumhurbaşkanı'na söylediyse konuyu bilmiyor demektir. Ben anlatayım, Yunanistan'ın tezlerinin dünyada eşi benzeri görülmeyecek şekilde hukuksuz olduğunu. Anladığımız kadarıyla Yunanistan bu görüşmeden Doğu Akdeniz'den pay almıştır. Yunanistan bir taahhüt almıştır. Yunanistan Doğu Akdeniz'de 'ben deniz alanı alacağım' gibi bir taahhüt almışsa bu gerçekten kabul edilemez bir şeydir. Eğer Yunanistan Doğu Akdeniz'den pay alacaksa Türkiye-Libya anlaşması ne olacaktır? Libya-Türkiye anlaşması varken Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın pay alması mümkün değildir. Libya anlaşması çöpe gidecektir.

Cihat Yaycı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Merak ediyorum, Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye-Libya anlaşmasından rahatsız olanlar mı vardır? Bunun Türkiye'nin Yunanistan ile görüşmeler yapmasına engel olduğunu söyleyenler mi vardır? Hatırlarsınız Amerika'da 'Libya-Türkiye Anlaşmasını kerhen anlatıyorum' diyen bazı büyükelçiler olmuştu. Ben bunu duymaktan çok üzüldüm. Bu çok tehlikeli bir gidişattır.

"Yunanistan Bir Takım Ada Devleti Değildir"

Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'den pay almasının hukuken neden mümkün olmadığını şu ifadelerle açıkladı: