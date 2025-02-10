Cihaza bağlı hastalara elektrik tarifesi muafiyeti! İşte yeni düzenlemenin detayları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, evde solunum cihazı, diyaliz makinesi veya benzeri tıbbi cihazlara bağımlı olan hastalar için özel bir muafiyet uygulanacak. Bu hastaların yaşadığı meskenler, 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesi kapsamına dahil edilmeyecek.

Bu düzenleme sayesinde, sağlık sorunları nedeniyle sürekli elektrikli cihaza bağlı yaşayan hastaların faturaları, yüksek maliyetli tarifeye tabi olmayacak. Hastalar ve yakınları, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketine ibraz ederek muafiyetten faydalanabilecek.

ELEKTRİK TARİFESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Yeni elektrik tarifesi kapsamında, 2024 yılı için aylık 417 kilovatsaat, yıllık ise toplam 5000 kilovatsaati aşan tüketimler gerçek maliyet üzerinden ücretlendirilecek. Ancak, yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonu bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Muaf tutulacak gruplar arasında camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal sulama faaliyetleri, köy içme suları ve AFAD’ın geçici barınma yerleri de bulunuyor. Cihaza bağlı hastalar da bu gruba dahil edilerek düzenlemeden muaf tutulacak.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ HASTALARI BİLGİLENDİRECEK

Elektrik dağıtım şirketleri, sağlık raporu süresi dolmadan 20 gün önce hastaları bilgilendirecek ve raporlarını yenilemeleri gerektiğini hatırlatacak. Ayrıca, planlı elektrik kesintilerinde bu hastalar özel olarak bilgilendirilecek ve kesinti hakkında önceden haber verilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Cihaza bağlı hastaların muafiyet başvurusu yapabilmesi için önce geçerli bir sağlık raporu alınmalı. Bu rapor ilgili elektrik dağıtım şirketine yazılı olarak ibraz edilmeli. Ayrıca raporun süresi dolmadan önce yenilenmesi gerekiyor.