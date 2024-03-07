CKD Genel Başkanı Oygür o sahneye tepki gösterdi: "Böyle sanat özgürlüğü olmaz!"

Taş Kağıt Makas isimli dizideki bir sahnede kadınlara köpek gibi davranılmasına tepkiler büyüyor. Bir tepki de Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür'den geldi: "Böyle sanat özgürlüğü olmaz!"

CKD Genel Başkanı Oygür o sahneye tepki gösterdi: "Böyle sanat özgürlüğü olmaz!"
Editör: Yağmur Biçen
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Taş Kağıt Makas isimli dizideki bir sahnede kadınlara köpek gibi davranılmasına tepkiler büyüyor. Bir tepki de Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür'den geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Genel Başka Oygür; 

"Reytingmiş, reklammış, paraymış dinlemeyiz. Kimse milleti kandırmasın! Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak yazılı, görsel ve sanal medyada kadının küçük düşürülmesine, şiddet görmesine, aşağılanmasına karşı büyük savaş başlatıyoruz!

Bu sahneleri yazmak da oynamak da şuursuzluk ifadesidir. Burada insana hakaret vardır. Böyle sanat özgürlüğü olmaz! Anayasa ve kanunlar kayıtsız şartsız işletilmelidir. Yeni yasalarla RTÜK’ün eli güçlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

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# kadın # CKD
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