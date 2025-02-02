Çorum’da korkutan yangın: Aile hastaneye kaldırıldı!

Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nde bulunan bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yenidoğan 7. Sokak’ta bulunan evde alevleri fark eden Ö.A. (34) ile eşi Z.A. (26), büyük panik yaşadı. Çift, ilk olarak 2 yaşındaki E.S.A. ve 5 yaşındaki S.R.A’yı komşularına bırakarak yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin hızla yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürürken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen aile bireylerine müdahale etti. Dumandan etkilenen anne, baba ve iki küçük çocuk, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan incelemelerde, yangının elektrik sobasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.