Pınar Gültekin davasında şaşırtan karar: Yargıtay: "Canavarca hisle öldürmedi" dedi

Muğla’da 2020 yılında vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, cezada haksız tahrik indirimi yapılması gerektiğine karar verdi.

Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı, 2022 yılında Muğla’daki yerel mahkeme tarafından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak cezası 23 yıla düşürülmüştü. Sanığın kardeşi Mertcan Avcı ise beraat etmişti.

Ancak İzmir İstinaf Mahkemesi kararı bozarak Cemal Metin Avcı’ya yeniden ağırlaştırılmış müebbet, Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi. Bu karar Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY'DAN ŞAŞIRTAN KARAR: "HAKSIZ TAHRİK UYGULANMALI"

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Yargıtay, dosyayı inceledikten sonra, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğine hükmetti. Karara Yargıtay’daki 5 kişilik heyetten 2 üye muhalefet şerhi koydu.

Yargıtay’ın kararıyla Cemal Metin Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

"SANIK 7 İLA 11 YIL ARASINDA SERBEST KALABİLİR"

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Yargıtay’ın kararına tepki göstererek şunları söyledi: “Dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir."

Epözdemir, bu kararın kesinleşmesi halinde Cemal Metin Avcı’nın 12 ila 18 yıl hapis cezası alabileceğini belirterek, çarpıcı bir hesaplama yaptı. Cemal Metin Avcı, 12 yıl ceza alması halinde şartlı tahliye ve denetimli serbestlik hükümleri uygulandığında 7 yıl sonra serbest kalabilir. 18 yıl ceza alması durumunda ise 11 yıl sonra tahliye olabilir.