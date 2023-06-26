Çorum'da yıldırım çarpması can yaktı

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çorum'da yıldırım çarpması can yaktı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Karaağaç köyü, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'e yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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