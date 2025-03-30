Cumhurbaşanı Erdoğan 10 hükümlünün cezasını affetti! CHP'den Hizbullah tepkisi
Cumhurbaşkanı, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 10 hükümlünün hapis cezalarını "sakatlık, kocama ve sürekli hastalık halleri" nedeniyle kaldırdı. Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan isimlerin affedilmesine CHP'den tepki geldi.
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 hükümlünün cezalarını affetti. 10 kişinin kalan cezaları sürekli hastalık veya kocama hali gerekçesiyle kaldırdı.
10 hükümlünün arasında Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'nün de yer almasına tepkiler geldi.
Alpsoy ve Çöklü'ye af kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı kararda PKK üyesi Hulki Nas'ın da olmasına sessiz kaldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi