Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "ABD ile PKK müzakeresi yapmayız" dedi. T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Uçum, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Mehmet Uçum, "Terör örgütleriyle müzakere yapılmayacağı gibi terör örgütlerini kullanan devletlerle ve güçlerle de müzakere yapılmaz. Terörle mücadelede devletin, Irak ve Suriye’deki terör unsurlarını ayrı görmesi söz konusu değil. Terörle mücadelede ‘organik bütünlük’ yaklaşımı zaafa uğratılamaz." dedi.

Mehmet Uçum, PKK’nın Suriye ve Irak’taki terör unsurlarının ABD’nin paramiliter çetesi olduğunu da belirtti.

“AK PARTİNİN ORGANİK YAPISI İÇİNDE DEĞİLİM”

12 Eylül darbesinin ve Diyarbakır cezaevinde yaşananların ABD ve NATO projesi olduğuna dikkat çeken Uçum, bunların yıkıcı uygulamalar olduğunu vurguladı.

Mehmet Uçum, "12 Eylül darbesi doğrudan ABD tarafından organize edilmiş, NATO destekli bir darbedir. Bir program konulmuştur. Diyarbakır Cezaevi gibi Erzurum'daki mikro pratikler gibi Türkiye'nin Kürtlerinin en azından bir kısmını kendi milli devletlerine düşman etmek için bir çaba gösterildi mi? “Kürt yoktur, kart kurt vardır” denildi mesela. Bu tamamen ABD projesi, tamamen NATO destekli bir darbenin onların önüne koyduğu programın projesiydi." dedi.

"AK PARTİNİN ORGANİK YAPISI İÇİNDE DEĞİLİM"

Mehmet Uçum, Bülent Arınç ve bazı AK Partili isimlerin kendisiyle ilgili "Yaptığı çıkışlarda parti içinde rahatsızlık yaratıyor" eleştirilerine de yanıt verdi. Uçum, "Asılsız bir iddia. Ben görevim sebebiyle zaten AK Parti’nin organik yapısı içinde değilim. Dolayısıyla AK Parti’nin yönetsel ve politika geliştirme süreçlerine parti disiplini içinde katılma imkânım zaten yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fikri yardımcılarından biri olarak yürütme içinde görev yapan biriyim. Açıkladığım görüşler de görevimin gerekleri olan ödevlerin sonucudur." dedi.