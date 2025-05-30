Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Terörsüz Türkiye için yurtsever sol şart

“Yurtsever sol ve terörsüz Türkiye” başlığıyla yayınlanan yazıda, sol değerlerin istismar edilmesine sert eleştiriler getiren Uçum, yeni anayasa sürecinde yurtsever solun aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’de solculuk adı altında ortaya çıkan farklı eğilimleri ve bu eğilimlerin solun temel ilkeleriyle nasıl çeliştiğini ele aldığı yazısında, “Yurtsever sol demokrat” anlayışının günümüz solunun en meşru ve gerçekçi çizgisi olduğunu ifade etti.

Uçum, yazısında solun adının birçok sapkın eğilimle istismar edildiğini belirterek, bu tür akımları “sermaye solculuğu”, “liberal ve neoliberal solculuk”, “foncu solculuk”, “batıcı solculuk”, “gayri milli solculuk” ve “cinsiyetsizcilik solculuğu” gibi başlıklarla sıraladı. Bu tür anlayışların gerçek sol değerlerle ilgisi olmadığını söyleyen Uçum, “Bu sapma akımların bazıları iç içe geçmiş, bazıları ise tek başına ortaya çıkmıştır. Ancak hepsi sahte soldur” dedi.

Mehmet Uçum’a göre gerçek solculuk; toplumun tarihsel değerlerine, inançlarına ve ulusal birliğine karşı değil, bu unsurları sahiplenerek şekillenen bir anlayış olmalıdır. Toplumsal adaletin savunulmadığı, halkın iradesine dayanmadığı sürece herhangi bir siyasi yaklaşımın sol olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Uçum, “Sermaye sözcülüğüne soyunarak solculuk taslanamaz” ifadelerini kullandı.

Uçum, bugünün Türkiye’sinde ana akım solculuğun “yurtsever sol demokrat” çizgisiyle tanımlandığını belirtti. Kamuculuk, sosyal adalet, kamu kaynaklarının doğru kullanımı, tam bağımsızlık ve anti-emperyalist duruş gibi değerlerin bu çizginin temel taşları olduğunu vurguladı.

“Kapitalizmin insanlık için yarattığı tüm zararlarla mücadele etmek her dönem olduğu gibi bugün de solun temel görevidir” diyen Uçum, bu çerçevede halkın değerlerine, ülkenin kültürel ve siyasal birikimine sahip çıkmanın da solun ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Yazının dikkat çeken başlıklarından biri de “Terörsüz Türkiye” oldu. Mehmet Uçum, yurtsever solculuğun Türkiye’nin iç barışı için şiddetin her türlüsüne karşı durması gerektiğini ifade etti. “Yurtsever sol perspektif, terörle mücadeleye kayıtsız şartsız destek vermeyi gerektirir. Bu konuda tereddüt göstermek, sol değerlerle çelişir” dedi.

Mehmet Uçum, halkın iradesini güçlendirecek, ulusal birliği güvence altına alacak yeni bir anayasanın gerekliliğini vurgulayarak, “Demokrasi ve hukuk reformlarına destek vermek yurtsever solun tarihsel görevidir. Bu nedenle yeni anayasa sürecinde tüm yurtsever sol çevrelerin katkı sunması büyük önem taşıyor” dedi.