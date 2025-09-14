Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan dikkat çeken açıklama: "Özel kanun çıkarılmalı"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geçiş sürecinin anlamı, işlevi ve ihtiyaçlarına değinen Uçum, “Rutin dışı bir geçiş süreci söz konusudur. Bu nedenle tek, geçici ve özel bir kanun yapılabilir” dedi.

Hazırlanacak yasanın, toplumsal ve ekonomik hayata katılım, bütünleşme hukuku, ceza ve infaz hukuku ile sosyal hukuk konularını kapsaması gerektiğini söyleyen Uçum, kanunun olabildiğince geniş mutabakatla çıkarılmasının önemine işaret etti.

"TERÖRLE MÜCADELE TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Bazı terörle mücadele tedbirlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Uçum, “Elbette bu gözden geçirme kayyum dahil idari işlemler ve tedbirler bakımından yürütmenin ilgili birimlerince yapılır” dedi. Bu adımın, geçiş sürecine destek olmak şartıyla ve zamanında atılması gerektiğini vurgulayan Uçum, sürecin tamamlanmasının ardından demokratik siyaset alanının genişletileceğini söyledi.

"TEK DEVLET, TEK ULUS ÇAĞRININ OMURGASIDIR"

Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan’ın çağrısının temel amacının tek devlet ve tek ulus yaklaşımı olduğuna dikkat çekti. Uçum, “Çağrının temel amacı devlet ve toplumla bütünleşmedir. Tek devlet ve tek ulus yaklaşımı çağrının omurgasıdır. Bu çağrı, PKK’nın Suriye dahil bölgedeki ve Avrupa’daki tüm unsurlarını kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.