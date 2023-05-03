Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık hali" ve "kocama hali" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti
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Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları "sakatlık hali", Çetin Saner ile Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları da "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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