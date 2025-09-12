Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP’den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!

Toplantıda ayrıca Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AK Parti rozeti takan Erdoğan, Gürzel ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerinin de AK Parti’ye geçeceğini açıkladı.

YARIN ROZET TAKILACAK

Milliyet Gazetesi’nin aktardığına göre, Erdoğan’ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve diğer istifa eden CHP’li belediye meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

10 Mart 2025’te Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, istifa açıklamasında, Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partili (MHP) meclis üyeleri ile Beykoz halkından destek gördüğünü belirtti. Gürzel, CHP içinde çözüm yerine yalnızca baskılarla karşılaştığını kaydetti.

BEYKOZ’DAKİ CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

Gürzel’in ardından CHP’li belediye meclis üyeleri Murat Uzun, Uğur Gökdemir ve Nevzat Cebeci de parti üyeliğinden istifa etti. Bu istifalarla birlikte CHP, belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti. Gürzel’in AK Parti’ye geçişiyle birlikte partide önemli bir değişim yaşanmış oldu.

ZEHİR ZEMBEREK İSTİFA GEREKÇELERİ

ÖZLEM VURAL GÜRZEL: “Görev sürem boyunca gösterdiğim tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişiler yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirdi. Hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldım. Asılsız suçlamalar ve psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıktı. Parti yöneticilerim beni savunmadı, yalnız bırakıldım.”

MURAT UZUN: “CHP Beykoz İlçe Başkanı ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı ve bölücü bir tutum izledi. Kişisel ihtiraslarını Beykoz’un menfaatlerinin önüne koydular.”

UĞUR GÖKDEMİR: “Yaşanan süreçte hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Omuz omuza vermemiz gerekirken sahipsiz hissettim. Bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim.”

NEVZAT CEBECİ: “Parti içinde bazı kişi ve anlayışlar birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergiledi. CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim.”