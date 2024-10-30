Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Devlet Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılım süreciyle ilgili süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. Sürecin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürüdüğünü vurguladı.

Erdoğan açıklamasında, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Dünyada ve bölgede tarihi gelişmelerin yaşandığı, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz." dedi.

"İÇ CEPHE SAĞLAM OLURSA ŞER GÜÇLERİ EMELLERİNE ULAŞAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç cephe vurgusunu sürdürdü. Erdoğan, "İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır... Milletçe ve devletçe dünyada ve bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, geri adım atmayacak, karanlık senaryolara teslim olmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz. Tam tersine, onurlu ve dirayetli duruşumuzdan taviz vermeden, kendimize yakışır şekilde mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

"BİR ASIR ÖNCEKİ İKLİMİ HİSSEDİYOR, AYNI ŞEYE İNANIYORUZ"

Konuşmasına 19.23'te başlayan Erdoğan, milli mücadele dönemindeki birliktelik ruhunun bugün de ihtiyaç olduğunu söyledi. Erdoğan, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır emri gereğince, milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi olduğunu sormadı. Ülkenin dört bir yanındaki illerimizin temsilcileri Ankara'da buluşup, Büyük Millet Meclisi'nde omuz omuza verdi birlik oldu. Sakarya'da, Dumlupınar'da, Maraş'ın, Urfa'nın, Antep'in, İzmir'in işgalden kurtuluşunda hep bu ruhla düşmanı mağlup ettik. Bugün de bir asır önce meclis kürsüsünde yaşanan iklimi yeniden hissediyor, aynı şeye inanıyor, aynı şeyi söylüyoruz." dedi.