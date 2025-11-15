Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan,

Adıyaman'da 350 Bininci Konut Anahtar Teslimi Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada,"Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz çalışıyor, sizi yuvalarınıza yerleştirmek için çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

53 BİNDEN FAZLA CANIMIZI KAYBETTİK

Erdoğan, "53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz felakette 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği yükün altında omuz omuza vererek kalktık" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte "Herkes iyi bir sınav veremedi" diyen Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Millet burada can derdindeyken siyasi rant peşinde vicdansızlar çıktı. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı sahnelere şahitlik ettik."

Erdoğan, "deprem turistlerini" de eleştirerek, "Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buraya düşmeyen deprem turistlerini gördük. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları, medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları şimdi ne gören var ne duyan var" dedi.

350 BİN 178 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

Eylül ayında 304 bininci konutun teslim edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bugün de yüzde 78'ini tamamladık, 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz" dedi. "11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum" diyen Erdoğan, depremin üzerinden geçen 2 yılda sadece Adıyaman'da 38 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini ve Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesini Adıyaman'da kurduklarını belirtti.

Erdoğan, "Böylece 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş oluyoruz" dedi. Deprem konutları ve iş yerleriyle birlikte diğer yatırımları da hizmete aldıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah yıl sonunda toplam 43 bin 573 bağımsız bölümü, 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz" diyerek hedeflerini açıkladı.