Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Ziyaretin Gündeminde İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine Cezayir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkan Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da yer aldığı kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Erdoğan'ın ziyaretinde, Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. İki ülke iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Erdoğan ve Tebbun, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2. Toplantısına başkanlık edecek.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ziyaretin ağırlıklı gündem maddelerinden biri olacak.