Zehir Tacirlerine Büyük Darbe! 7 İlde NARKOGÜÇ-36 Operasyonu Düzenlendi

İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik NARKOGÜÇ-36 operasyonu düzenlendi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Zehir Tacirlerine Büyük Darbe! 7 İlde NARKOGÜÇ-36 Operasyonu Düzenlendi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Son olarak 7 ilde NARKOGÜÇ-36 operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

13 Şüpheli Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de NARKOGÜÇ-36 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Ali Yerlikaya, operasyonlarda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda yaklaşık 2 bin 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya ayrıntıları da paylaştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının operasyonunda ise 17 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 1 ton 150 kilogram esrar, Diyarbakır'da 330, Adana'da 64 kilogram skunk ele geçirildi. Bu illerde 3 şüpheli yakalandı.

Mardin, Bitlis ve Bingöl'de 81,5 kilogram skunk ile 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de ise 178 kilogram metamfetamin, 8 kilogram eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da DHKP/C Operasyonu! 23 Şüpheli Yakalandıİstanbul'da DHKP/C Operasyonu! 23 Şüpheli YakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uyuşturucu # operasyon # Ali Yerlikaya
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