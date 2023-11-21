İstanbul'da DHKP/C Operasyonu! 23 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Son olarak, İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma düzenlendi.

Saha çalışmalarının yanı sıra ekipler tarafından teknik ve fiziki takip izlemeleri de yürütüldü. Çalışmaların sonucunda ekiler, örgütün son dönemde eylem arayışında olan, örgüte ait güvenli evlerde silah, mühimmat olabileceği ve bu ikametlerde aranması bulunan şüphelileri belirledi.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 22 ilçede tespit edilen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen Emine C'nin olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.