Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

"DEM PARTİ DEMOKRATİK SİYASET PALAVRALARIYLA OYLARINIZA İPOTEK KOYDU"

"Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular Lütfen şu soruma cevap verin. Diyarbakır, özgürlüğü de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizlerin iradenizle seçtiğiniz başkanları dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatırken bizler bölgenin kalkınması için uğraşmadık mı? Onlar Sur’u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve bölgeyi yeniden inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar yolların altına mayın döşeyerek masum insanları öldürmek için tuzak kurarken biz açtığımız yollarla şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi? Onlar kan siyaseti yaptı, biz evlatlarımızı hayata bağlamak için çırpındık.

Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta siyasi kazanım yok, eser ve hizmet derdi zaten yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Bizim yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP’nin ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Açık ve net söylüyorum. Kürt kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor. Türkiye zübük siyasetinin acılarını çok çekti."

"TERÖRE MESAFİ OLANLA KONUŞURUZ"

"Bu durum karşımızda isteyen herkesin ülkemize karşı kullanabileceği bir maşa olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik etmeyeceğiz. Kürt kardeşimesiniz üzerlerindeki ipoteği parçalayıp atmasını istiyoruz. Biz zihni özgür, vicdanı özgür herkesle oturur konuşuruz. Ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturup konuşuruz. Türkiye Yüzyılı’nda bizimle yol yürümek isteyen herkesle oturup konuşuruz.

eröre 40 yıl daha feda edemeyiz. Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara kapalıdır. Listelerini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz. Bunları belirleyecek olan emekleriyle oylarıyla yaşatan tabanıdır seçmenidir."