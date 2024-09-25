Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti! İşte görüşmeden öne çıkan ayrıntılar

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki Türkevi'nde önemli temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Erdoğan-Paşinyan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini kaydettiği belirtildi.

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını aktararak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirdiği ifade edildi.