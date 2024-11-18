Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi’nde "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumunda konuştu. Erdoğan, dünya genelinde her 10 kişiden birinin açlık çektiği bir ortamda, BM'nin "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne ulaşma çabalarının henüz istenen düzeye ulaşamadığını belirtti. Türkiye’nin yardımlaşmayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı temel bir görev olarak gördüğünü hatırlatan Erdoğan, milli gelirin yüzde 1’inin insani yardımlara ayrıldığını ifade etti.

Brezilya'nın "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak" girişimini stratejik bir hamle kadar, ahlaki bir sorumluluk olarak da değerlendirdiklerini söyledi.

"GAZZE'YE 86 BİN TONDAN FAZLA YARDIMDA BULUNDUK"

Erdoğan, Gazze’de kıtlık riskinin "felaket" boyutuna ulaştığını belirterek, 2 milyondan fazla insanın sağlıklı gıda ve suya erişemediğini dile getirdi. Türkiye'nin bölgeye 86 bin tondan fazla, Lübnan'a ise 1300 ton yardım ulaştırdığını aktardı. Erdoğan, Gazze'de insani felaketin son bulması için kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

'SIFIR ATIK PROJESİ' KÜRESEL DÜZEYDE BİR HAREKET HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal devlet anlayışıyla yoksullukla mücadelede önemli adımlar attıklarını, kapsamlı sosyal güvenlik sistemleriyle yoksul kesimleri koruma altına aldıklarını vurguladı.

Türkiye’nin gıda güvenliği girişimlerine katkı sunduğunu belirten Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin küresel gıda fiyatlarının dengelenmesine önemli etkiler yaptığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin geliştirdiği "Sıfır Atık Projesi"nin BM tarafından desteklenerek 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlattı.

Erdoğan, açlık ve yoksulluğa karşı küresel işbirliğini artırma çağrısıyla konuşmasını tamamladı.