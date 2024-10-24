Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Toplantısı'na başladı

TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi sonrası İstanbul'da güvenlik zirvesini topladı. Zirveye bazı bakanlar ve bürokratlar da katıldı.

TUSAŞ saldırısı sonrası ani bir kararla alınan bu güvenlik toplantısının İstanbul Atatürk Havalimanı'nın Şeref Salonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.

"KARARLILIĞIMIZI DAHA DA PERÇİNLEDİ"

Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetleyen Erdoğan, Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" ifadelerini kullanmıştı.