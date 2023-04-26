Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneye mi kaldırıldı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlanması sonrası, doktor tavsiyesiyle bugün istirahat ettiği belirtildi. Akşam saatlerinde bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği de basında çıkan bir diğer iddia oldu.

ERDOĞAN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Basında çıkan "Erdoğan hastaneye kaldırıldı" yönündeki haberlere İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.