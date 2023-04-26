Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneye mi kaldırıldı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler çıktı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneye mi kaldırıldı? Bu soruya İletişim Başkanlığı yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlanması sonrası, doktor tavsiyesiyle bugün istirahat ettiği belirtildi. Akşam saatlerinde bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği de basında çıkan bir diğer iddia oldu.
ERDOĞAN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?
Basında çıkan "Erdoğan hastaneye kaldırıldı" yönündeki haberlere İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
📌"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 26, 2023
➡️Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır. pic.twitter.com/qNmr3TYhhD