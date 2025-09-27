Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: "Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında küresel düzenin çöküşüne dikkat çekti. Erdoğan, “Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır” dedi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası galip devletlerin eliyle kurulan düzenin artık işlevini ve itibarını kaybettiğini vurgulayan Erdoğan, “BMGK gibi mekanizmaların gayesi insani felaketlerin önüne geçmekti. Gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“ACILARA DUYARSIZ KALAMAYIZ”

Türkiye’nin bölgesinde yaşanan zulme sessiz kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız” dedi.

Gazze, Yemen, Suriye, Sudan ve Somali’de yaşanan trajedilere değinen Erdoğan, “Gazze'nin, Yemen'in, Suriye, Sudan, Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor” sözleriyle yaşanan insani felaketin altını çizdi.

Türkiye’nin temel hedefinin bölgede kalıcı barış ve huzuru sağlamak olduğunu belirten Erdoğan, “Bizim tek amacımız vardır. O da bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye olarak buna giden yolu açmanın derdindeyiz” diye konuştu. Türkiye’nin hiçbir komplekse kapılmadan barış ve adalet için her kesimle görüşebilecek bir aktör olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktördür” dedi.

“SAVAŞ BARONLARI ATEŞE BENZİN DÖKERKEN…”

Erdoğan, savaş kışkırtıcılarına rağmen Türkiye’nin barış için çalıştığını belirtti: “Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz.” Gazze’deki açlığın bile bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Erdoğan, “Gazze'de açlık, bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Gazze meselesini yalnızca Hamas üzerinden değerlendirenlerin yanıldığını belirten Erdoğan, “Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığının yavaş yavaş farkına varıyor” dedi.

“SOYKIRIM ŞEBEKESİ BOŞ SALONA KONUŞTU”

Netanyahu’nun konuşmasına salonu terk ederek tepki gösteren delegasyonları hatırlatan Erdoğan, “Dün soykırım şebekesinin başı, BM Genel Kurulu'nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu” dedi.

İsrail’in devlet terörüne maruz kalanlara da seslenen Erdoğan, “İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu'nun umut yolcularına selamlarımızı yolluyoruz. Cenabı Allah yollarını açık etsin onları esirgesin diyoruz” ifadelerini kullandı.

“NETANYAHU DERHAL YARGILANMALI”

Erdoğan, İsrail’in durdurulmadığı sürece Filistin devletinin tam anlamıyla kurulamayacağını vurguladı. “İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır. Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır” dedi.

Filistin’in tanınmasının önemli ama geç kalmış bir adım olduğunu söyleyen Erdoğan, şu soruyu yöneltti: “Filistin'in tanınması geç de olsa önemli bir adımdır. Ama şu soruyu sormadan edemiyoruz. 65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı?”

İsrail’e karşı uluslararası düzeyde sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunan Erdoğan, “Uluslararası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı kadar bir kenara konulamaz” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu konuda bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, “Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini mutlaka yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin geleceğine vurgu yapan Erdoğan, “Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır” dedi.