CHP’de kurultay sonrası ilk karar: Meclis açılışına katılmayacaklar

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in önerisiyle MYK’da değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Yücel, şu ifadeleri kullandı: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla, kurultay öncesinde görev yapan MYK üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri karar altına alındı.”

Böylece CHP yönetiminde kurultay sonrası beklenen revizyon yapılmadı.

TBMM AÇILIŞINA KATILMAMA KARARI

Parti Meclisi toplantısında alınan bir diğer kritik karar ise TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına ilişkin oldu. CHP’nin bu açılışa katılmama kararı aldığı bildirildi.

Deniz Yücel, toplantının sadece MYK ve Meclis açılışıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Ülkenin mevcut siyasi ve ekonomik gündeminin de masaya yatırıldığını ifade eden Yücel, şu açıklamayı yaptı: “Parti Meclisimiz, bundan sonraki süreçte parti politikalarının belirlenmesinde aktif rol oynamaya devam edecektir.”