Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
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Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti - Resim : 2

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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