Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı