Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti! İşte liderlerinin görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükümeti'nin meşruiyetine zarar vermeden Libya'daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti! İşte liderlerinin görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükümeti'nin meşruiyetine zarar vermeden Libya'daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı çözüm için Türkiye'nin gayretlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve Türkiye'nin, bölgede sükunetin sağlanmasına yönelik katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # libya # Dibeybe
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