Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı ağırlayacak! İşte kritik görüşmenin gündem maddeleri

Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmenin temel gündemi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı ağırlayacak! İşte kritik görüşmenin gündem maddeleri
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail'in Gazze'yi saldırıları, ateşkes için yürütülen çalışmalar ve Filistinlilere yönelik insani yardımlar... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bu gündemlerle Ankara'da.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşulacak.

İki lider akşam saatlerinde kameralar karşısına geçecek. Açıklamada kalıcı çözümün 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıyla vurgusu yapılması bekleniyor.

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