Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan burada D-8 Zirvesi'ne katılacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etmişti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılacak - Resim : 1

Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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